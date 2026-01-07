İran'da protestocular bir sokağa ABD Başkanı Trump'ın adını verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da sokaklar kaynıyor...

28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 10 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

OLAYLAR 27 EYALETE YAYILDI

Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde, 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 285 noktada meydana gelen gösterilerde onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 76 kişi de gözaltına alındı.

KAMU BİNALARINI YAKIYORLAR

Ülke çapında gösteriler devam ederken Tahran’da rejim karşıtı protestocular, hükümet binalarını molotofla yakmaya başladı.

Polisle çatışıp kamu binalarını tahrip eden göstericiler, ilginç protestolara da imza atıyor.

"BAŞKAN TRUMP SOKAĞI"

Bu kapsamda Tahran sokaklarında çekilen bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

Elinde Farsça ve İngilizce 'Başkan Trump Sokağı' yazan bir afişi orijinal sokak tabelası üzerine yapıştıran göstericinin o anları dikkat çekti.

"İRAN PROTESTOCULARI VURURSA AMERİKA YETİŞECEK"

Bu görüntüler olayların başlamasının hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoculara verdiği destek açıklamasını getirdi.

Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasında, "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek. Tetikteyiz ve aksiyona hazırız." demişti.