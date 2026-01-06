Gazze'de can kaybı 71 bin 391'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKESTEN BU YANA YARALI SAYISI 199'A ÇIKTI

10 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 424'e, yaralı sayısı bin 199'a yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 391'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 391'e, yaralı sayısı 171 bin 279'a ulaştı.