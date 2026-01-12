Terörden temizlenen Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de çatışmalar sona erdi..

SDG/YPG'nin Halep'i terk etmesi için sağlanan ateşkesin süresinin dolması üzerine Suriye ordusu, Halep'te operasyona başladı.

Şam'a bağlı ordu askeri bölge ilan ederken Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin kuşatıldığı belirtildi.

Ordu, SDG'nin kontrolündeki mahallelere ağır silahlarla müdahale ederken, çatışmaların devam etmesi üzerine SDG'nin bölgeden çıkması için uluslararası çabalarla yeni bir ateşkes kararı alındı.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Bunun üzerine yüzlerce terörist teslim olurken, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri de teröristlerden temizlendi.

Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne ait yeni görüntüler de yayımlandı.

ŞEYH MAKSUD HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

YPG/SDG’den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud'da güvenliğin sağlanmasının ardından hayat normale dönmeye başlarken, mahalle havadan görüntülendi.

Çatışmalar sonucu yaşanan tahribat kameraya yansıdı.