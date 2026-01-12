Rusya: Zaporijya bölgesinde Novoboykovskoye yerleşim yerini ele geçirdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ve Rusya arasında ABD öncülüğünde yürütülen barış müzakerelerinin yanı sıra savaş da tüm hızıyla sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

"NOVOBOYKOVSKOYE YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI"

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Dnepr askeri grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Novoboykovskoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

OREŞNİK FÜZESİ ONARIM FABRİKASINI SAF DIŞI ETTİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun 9 Ocak'ta Oreşnik hipersonik orta menzilli füze sistemiyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Çeşitli bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanan bilgilere göre, Oreşnik ile düzenlenen saldırı sonucu Lviv Devlet Uçak Onarım Fabrikası devre dışı kaldı. Bu fabrikada, Batılı ülkelerin sağladığı F-16 ve Mig-29 uçakları dahil, Ukrayna ordusuna ait uçakların onarım ve bakımı yapılıyor, insansız hava araçları üretiliyordu. Ayrıca, bu saldırıda İHA üretim atölyeleri ve depolama yerleri ile havaalanı altyapısı vuruldu."