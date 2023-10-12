Gazze'de can kaybı artarken BM uyardı: Filistinli nüfus yok ediliyor BM Filistin Özel Raportörü Albanese, "Gazze nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor" dedi. İnsanların temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasının savaş suçu olduğuna dikkat çekildi.

AA & Ensonhaber

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Filistin Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, bugünkü bombardımanda şu ana kadar en az 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun saldırılarının saatlerce aralıksız devam ettiği belirtildi. Toplam can kaybı sayısı bin 417'ye çıkarken, yaralıların sayısı 6 bin 200'ü geçti.

Onlarca füze ve bombanın Gazze Şeridi'ndeki bina bloklarını ve evleri vurduğu bilgisi paylaşıldı.

"Filistin nüfusunun büyük kısmı yok ediliyor"

Yaşananlara dikkati çeken Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'e göre, İsrail-Filistin çatışmasında Gazze nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor.

Albanese, "Gazze'deki Filistin nüfusunun büyük bir kısmı yok ediliyor. Daha önce olandan farklı değil fakat daha şiddetli." diye konuştu.

"Savaş suçu" dedi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararına değinen Albanese, şöyle dedi:

Abluka altındaki nüfusu aç ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmak savaş suçu.



Eğer bu kastiyse ve sivil nüfusa karşı yaygın ve sistematik saldırı bağlamındaysa, insanlık suçu da teşkil ediyor.

"İsrail, İsrailli sivil nüfusu tehlikeye atıyor"

Hamas'ın esir aldığı İsrailli sivillerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanla, "Hamas'ın esir aldığı İsrailli sivil nüfusu da tehlikeye attığını" dile getirdi.

"Gazze'de insani koridora ihtiyaç var"

Albanese, Gazze'de insanı koridorun oluşturulmasına ilişkin taleplere değinerek, "Bildiğim kadarıyla kimse aktif olarak bu konuyu görüşmüyor." dedi.

Gazze'deki yaralılar ve durumu kritik olanlar için insani koridorların açılmasına duyulan ihtiyacın altını çizen Albanese, İsrail'e de sivil nüfusu bombalamayı durdurması çağrısı yaptı.

Albanese, ateşkesin gerekli olduğunu, yardımın sağlanmasına, esir alınanların serbest bırakılmasına ve "işgal altındaki Filistin bölgelerinde koruyucu bir gücün kurulmasına" öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hastaneler maksimum kapasitede

Gazze'deki hastanelerin maksimum kapasiteye ulaştığını kaydeden Albanese, aynı yatağı paylaşan, yerde yatan hastaların olduğunu ve ilaçların bulunmadığını söyledi.

Albanese, halihazırda Gazze'ye girmenin "imkanı olmadığını" belirterek, bölgedeki durumu "felaket" olarak tanımladı.

BM Filistin Özel Raportörü, çatışmaların beşinci gününde "uluslararası insani hukukun tüm kurallarının ihlal edildiğini" dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.