Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasında ikinci tur: 157 bin çocuk aşılandı

AA

İsrail tarafından işgal altına alınan Gazze'de, insanlık dışı saldırılar aylardır sürüyor.

Saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla aşılama kampanyası başlatılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı koordinesinde çocuklar için başlatılan aşı kampanyası, ikinci turu ile devam etti.

"AŞI OLAN TOPLAM ÇOCUK SAYISI 156 BİN 943 OLDU"

Ghebreyesus, Gazze'de devam eden aşılama kampanyasının ikinci turuna ilişkin X'ten paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

Gazze'nin merkezinde iki gündür devam eden aşılamanın ardından ikinci doz çocuk felci aşısını olan toplam çocuk sayısı 156 bin 943 oldu.



Aşılama bugün de devam ediyor.

Ghebreyesus, bu süreçte 128 binden fazla çocuğa da A vitamini takviyesi yapıldığını bildirdi.

Ayrıca, açıklamasında taraflara aşılamanın olduğu bölgelerde çatışmalara insani ara verme yönündeki kararlarına uymaya devam etme çağrısında bulunan Ghebreyesus, ateşkes ve barış çağrısını yineledi.

600 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU KAPSAYAN ÇOCUK FELCİ AŞILAMA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) iş birliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı kaydedilmişti.