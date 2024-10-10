Gazze’de çocuk felci aşısı için insani duraklama yapılacak

AA & Ensonhaber
İsrail'in Gazze'deki saldırıları tam 370 gündür sürüyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de 10 yaş altındaki 590 bin çocuğu hedefleyen çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turu için insani duraklamalar yapılacağını duyurdu.
"BU DURAKLAMALARA TÜM TARAFLAR UYMALI"
Russell,
Bölgeye özgü insani duraklamalar üzerinde anlaşmaya varıldı ve bu duraklamalara tüm tarafların uyması büyük bir önem taşıyor. Aksi takdirde, çocukların aşılanması mümkün olmayacaktır
şeklinde konuştu.
Gazze'de, geçtiğimiz ağustos ve eylül aylarında çocuk felci aşı kampanyasının ilk turu çerçevesinde insani duraklamalar gerçekleştirilmişti.
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