Gazze'de çocuk felcine karşı 355 bin çocuk aşılandı Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı, çocuk felci aşısı kapsamında 5 Eylül itibarıyla yaklaşık 355 bin çocuğun aşılandığını açıkladı.

DHA

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kanlı saldırılar sürüyor.

İnsanlık dışı işkence ve saldırıların yaşandığı Gazze'de baş gösteren bulaşıcı hastalıkların yanı sıra çocuk felci vakaları da artış göstermeye başladı.

AŞILAMA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Millet Filistin Ajansı(UNRWA), artan vakaların engellenmesi için başlattığı aşılama kampanyasının ikinci partisi devam ediyor.

Aşılama kampanyası devam ederken UNRWA'dan açıklama geldi.

355 BİN ÇOCUK AŞILANDI

UNRWA’dan yapılan açıklamada, “1 Eylül'den bu yana UNRWA ve ortakları Gazze'nin orta ve güney bölgelerinde yaklaşık 355 bin çocuğu çocuk felcine karşı aşıladı.

Önümüzdeki birkaç gün içinde, bu kritik aşı ile 10 yaşın altındaki yaklaşık 640 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen çocuk felci aşılama kampanyasını uygulamaya devam edeceğiz” denildi.

GAZZE'NİN MERKEZİNDEKİ ÇOCUKLAR AŞILANDI

UNRWA, geçtiğimiz günlerde aşılama kampanyasının 3 bölgede, 11 gün olarak planlandığını duyurmuştu. İlk 4 günde Gazze’nin merkezindeki çocuklar aşılandı.

Sonraki 4 gün Gazze’nin güneyinde, son 3 gün ise Gazze’de yıkımın ve can kaybının en yoğun yaşandığı kuzeye gidilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)