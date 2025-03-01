Gazze'de enkazların arasında Ramazan ayının ilk sahuru

AA

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail, binlerce masum Filistinliyi katletti..

Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, 19 Ocak'ta yaşanan gelişmede Hamas ile İsrail arasında ateşkese varıldı.

Ancak İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmalarını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 365

Son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 17 kişinin cansız bedeninin daha hastanelere ulaştığını açıklayan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının ise 48 bin 365'e yükseldiğini duyurmuştu.

GAZZE'DE RAMAZAN SEVİNCİ

Gazzeliler yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalışırken, Ramazan ayı ise büyük bir coşkuyla karşılandı.

Çok sayıda Filistinli, Ramazan ayının ilk sahuru için bir araya geldi.

RAMAZAN AYININ İLK SAHURUNU YAPTILAR

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik son saldırılarında enkaza dönen binaların ve evlerin arasında ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

İLK TERAVİH NAMAZI ENKAZ ÜZERİNDE KILINDI

Filistinliler, yıkımın ortasında ramazan ayına özel yapılan ışıklı süslemelerle Ramazan'ın manevi atmosferini yaşadı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ramazanın ilk teravih namazını ise İsrail saldırılarında yıkılan El-Lebbani Mescidi'nin enkazı üzerinde kıldı.