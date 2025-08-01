Gazze'de felaket devam ediyor: Felçli genç yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdi

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor.

Kentte halk, gıda ve suya ulaşmakta zorlanırken açlık krizi giderek derinleşiyor.

Açlıktan hayatını kaybederek yürekleri yakan Gazzelilere bir yenisi eklendi.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

İsrail soykırımı başlamadan önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yaşayan Kerem Halid Cemal, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle ailesiyle birlikte orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na göç etmek zorunda kaldı.

Çocukluğundan beri kas kaybı ve kısmi felç olan Cemal'e özel beslenme programı uygulanması gerekiyordu.

YETERLİ BESLENME PROGRAMI SAĞLANAMADI

Ancak Cemal'in ailesi, İsrail'in Filistinlileri açlığa mahkum ettiği Gazze'de tedavisi için gerekli beslenme programını sağlayamadı.

Cemal'de bir süre sonra İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikası sonucu yetersiz beslenme komplikasyonları görülmeye başlandı.

İlk olarak Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi'ne kaldırılan Cemal, ardından Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cemal, hastaneye yetersiz beslenme sonucu sağlık durumu kritik bir hal alınca getirildi.

Cemal, bölgedeki tıbbi malzeme, ilaç ve tedavi edici besinlerde yaşanan ciddi yokluk nedeniyle günlerce acı çektikten sonra hayatını kaybetti.

"KITLIKTAN SONRA İHTİYAÇLARINI SAĞLAYAMADIK"

Amcası Muhammed Cemal, yaptığı açıklamada, Cemal'in sağlık sorunlarından dolayı, yiyecekleri olması gerektiği gibi sindirememesi nedeniyle öğütülmüş meyvelerden oluşan bir beslenme programı uygulamaya çalıştıklarını anlattı.

Amca Cemal, "Kerem, 26 yıl boyunca öğütülmüş meyvelerden oluşan özel bir perhizle yaşadı. Hastalığı için ona ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladık ve sağlığı stabildi.

Ancak yerinden edilme ve kıtlıktan sonra en temel beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldik." dedi.

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ACI ÇEKTİĞİNİ İZLEDİK"

Yaşadıkları durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Cemal, "Meyve yok, öğütmek için gerekli aleti çalıştıracak elektrik yok, sindirebileceği besin yok.

Beslenme düzenini değiştirmek zorunda kaldık ve vücudu günden güne çökmeye başladı. Aciz şekilde, hiçbir şey yapamadan gözlerimizin önünde acı çektiğini izledik." diye konuştu.