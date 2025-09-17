Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Gazze'de kıtlık...

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve gıda yardımlarının girişlerine de izin vermediği Gazze'de, yetersiz beslenmeye bağlı ölümler her geçen gün artıyor.

CAN KAYBI 65 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 98 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 62'ye, yaralıların sayısının 165 bin 697'ye yükseldiği bildirildi.

AÇLIK NEDENİYLE ÖLÜMLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 31'i çocuk 154 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.