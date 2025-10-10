Gazze'de gazeteciler ateşkes sonrası şükür secdesine vardı

Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırıları ve açlık politikaları, 70 bine yakın Filistinlinin ölmesine neden oldu.

İki yılı aşkın süredir devam eden bu soykırımın bitmesi için günlerdir müzakereler yapılıyordu.

8 Ekim'de Mısır'da, Türkiye'nin de arabuluculuğuyla, Hamas ve İsrail arasında gerçekleştirilen dolaylı müzakereler sonrası taraflar, ateşkeste mutabık kalındı.

GAZZE'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

İsrail kabine toplantısı sonrası dün yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası halk, sokaklara inerek sevinç gösterilerinde bulundu.

GAZETECİLER SECDE ETTİ

2 yılı aşkın süredir açlık ve bombardımanlarla mücadele eden Filistinliler, ateşkes kararını büyük bir sevinçle karşılarken zor koşullar altında, canları pahasına çalışan gazeteciler de, secde ederek kutladı.

Bölgeden gelen görüntülerde, gazetecilerin çelik yeleklerini yere serip, secdeye vardığı görülüyor.