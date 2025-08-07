Gazze'de gıda krizi: Bir çocuk daha hayatını kaybetti

İsrail'in sıkı ambargosu altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor.

Filistinliler hem İsrail'in saldırılarıyla hem de gıda kriziyle mücadele ederken, bölgeden yürek parçalayan haberler geliyor.

GIDA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail hükümetinin bölgeye yönelik uyguladığı kısıtlamalar, derinleşen açlık krizinin temel nedeni olarak görülüyor.

Aylarca süren abluka, yardım geçişlerinin engellenmesi ve altyapıya yönelik saldırıların yanı sıra açlık da İsrail güçleri tarafından silah olarak kullanılıyor.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706, yaralıların sayısı da 12 bin 30'a çıktı.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE BİR ÇOCUK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 2 yaşındaki Rua Amin Mashi isimli çocuk da yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Rua'nın naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 61 BİN 258'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 752 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 4 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 258'e, yaralıların sayısının 152 bin 45'e ulaştığı kaydedildi.