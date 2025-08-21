Gazze'de gıda krizi: Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de insani kriz tırmanıyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermiyor.

GAZZE'DE "AÇLIK VE SUSUZLUK SİLAH OLARAK" KULLANILIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

AÇLIKLA MÜCADELE EDEN FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir Türk hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.