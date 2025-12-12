Gazze'de hasarlı yapılar çöktü: 3 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girmiş olsa da İsrail'in saldırıları ve Filistinliler için yaşam tehlikeleri devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Gazze'de hayat şartları daha da zorlaştı.

Kötüleşen hava koşullarının ölümlere yol açtığı bildirildi.

DUVAR ÜZERLERİNE DEVRİLDİ

Gazze kentinin orta kesiminde şiddetli yağış nedeniyle bir duvarın çadırlarının üzerine yıkılması sonucu, Filistinli kardeşler Hıdır ve Halil İhab Hannune yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

BİR AİLENİN EVİ YIKILDI

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Bi'r el-Nace bölgesinde Filistinli "Bedran Ailesi"ne ait evin şiddetli yağış nedeniyle çöktüğünü duyurdu. Enkaz altından 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 2 çocuğun ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

ÇADIR ÇÖKTÜ

Gazze kentinin batısındaki liman bölgesinde ise yağmur ve rüzgarın etkisiyle bir çadırın çöktüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Dün Gazze kentinin batı kesiminde 3 binanın çöktüğü, Han Yunus'ta su altında kalan çadırda Rahaf Ebu Cezr adlı bir bebeğin soğuktan yaşamını yitirdiği, Şati Mülteci Kampı'nda ise bir evin çökmesi sonucu Filistinli Mahmud Şubeyr'in hayatını kaybettiği bildirilmişti.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İsrail'in çadır ve barınma malzemeleri girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, çarşamba gününden bu yana etkili olan soğuk hava dalgası can almaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 bin aile, yağmurdan ya da soğuktan hiçbir koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'deki sivillerin en temel barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için en az 300 bin çadır ve prefabrik eve ihtiyaç duyuluyor.