Nicolas Maduro şarkı söyleyip Amerika'yı tehdit etti

ABD'nin Venezuela ile geriliminin, Venezuela petrol tankerine Amerikan askerlerinin el koymasıyla yükseldiği sırada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir miting düzenledi.

Adeta şenlik havasında geçen mitingde Maduro, ABD'ye bazı mesajlar verdi.

"AMERİKAN İMPARATORLUĞUNUN DİŞLERİNİ DÖKMEYE HAZIR OLMALIYIZ"

Amerika'ya karşı tepkili bir konuşma yapan Başkan Maduro'nun "Bu zor zamanlarda bazı şeyler farklı oluyor fakat savaşçılar gibi dik durmalıyız, erkekler ve kadınlar olarak. Bir gözümüz açık -diğeri de açık- çalışarak, üreterek, inşa ederek, her şeyi işlek tutarak gerekirse Amerikan imparatorluğunun dişlerini dökmeye hazır olmalıyız." sözleri dikkat çekti.

Nicolas Maduro, konuşması sırasında Latin Amerika efsanesi Simon Bolivar'ın kılıcını havaya kaldırarak coşkulu ve tutkulu bir ruh hali sergiledi.

DANS ETTİ, ŞARKI SÖYLEDİ

Halkın karşısına dans ederek çıkan Nicolas Maduro, Bobby McFerrin'in 1980'ler hiti "Endişelenme, mutlu ol" anlamına gelen 'Don't Worry, Be Happy' şarkısını söyledi.

Maduro, şarkı söylerken "Barışa evet, savaşa hayır," ve "Çılgınca savaşlara hayır," ifadelerini kullandı.

ABD VENEZUELA'NIN TANKERİNE EL KOYMUŞTU

Amerikan askerleri, yakın zamanda Karayipler'de Venezuela'ya ait bir petrol tankerine teröristlere kaynak sağladığı gerekçesiyle el koymuştu.

Venezuela hükümeti, ABD'nin hamlesini "uluslararası bir korsanlık eylemi" şeklinde tanımlamıştı.