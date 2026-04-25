Gazze'de iki evladını İsrail saldırısında kaybeden annenin feryadı

İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen soykırım yapıyor....

Ekim 2023'te saldırılara başlayan İsrail, Ekim 2025'te Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'yi hava saldırılarıyla yerle bir eden İsrail ordusu, 70 binden fazla masum Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI EVİ HEDEF ALDI

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi yakınında Filistinlilere ait evlerin hedef alındığı saldırıda bir kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

İKİ EVLADINI KAYBETTİ

Söz konusu saldırıda, Filistinli bir anne iki evladını kaybetti...

Çocuklarının kefenlenmiş cenazelerinin yanı başında gözyaşlarıyla feryat eden annenin o anları ise vicdanları yaraladı.

"NE KURŞUN TAŞIDI NE DE FÜZE, ONU KÜÇÜKKEN ÖLDÜRDÜLER"

Acılı annenin, "Allah senden razı olsun, sana rahmet etsin yavrum. Vallahi bu zulüm vallahi ya Rabbim. Canım benim ne bir kurşun sıktı, ne bir füze taşıdı, onu küçükken öldürdüler." ifadelerini kullandığı görüldü.

İSRAİL'İN İHLALLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Han Yunus kentinde dün bir polis aracının da hedef alındığı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, ölenler arasında 6 polisin bulunduğu aktarıldı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail ordusunun ihlalleri sonucu 972 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 235 kişi yaralandı.