Gazze'de insani kriz: Yakıta ihtiyaç artıyor

İsrail, Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Kadın, çocuk demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, bölgeye gıda, su ve yakıt girişlerine de izin vermiyor.

Gazze'deki son duruma ilişkin Gazze’deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan açıklama geldi.

YAKIT KRİZİ DEVAM EDİYOR

Gazze’deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, yakıt krizinin şiddetle devam ettiğini ve bunun insani müdahaleyi engellediğini bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayı başından bu yana aylık ihtiyacın yalnızca 10’da birinin temin edilebildiği belirtildi.

"AY BAŞINDA YALNIZCA 1500 LİTRE YAKIT ALABİLDİK"

Sivil Savunma açıklamasında, "Yakıt krizimiz devam ediyor. Ay başında insani yardım alanında çalışan kurumlardan yalnızca 1500 litre yakıt alabildik." denildi.

Açıklamaya göre, Sivil Savunma’nın insani çağrılara yanıt verebilmesi için aylık 15 bin litre yakıta ihtiyacı bulunuyor.

AYDA 3 BİN LİTRE BENZİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Kuruluş, temin edilen miktarın sadece araçlarda kullanılan mazotu karşıladığını, oysa kurtarma ekipmanlarının ihtiyaç duyduğu benzinde büyük sıkıntı yaşandığını ve ayda 3 bin litre benzine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Sivil Savunma, araçlarının birçok kez yakıt yetersizliği veya yedek parça eksikliğinden dolayı arızalar nedeniyle görevlerini yerine getiremediğini ifade etti.