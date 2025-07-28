Gazze'de insani yardım sistemi çöküyor

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de açlıktan ölümler yaşanıyor...

Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı, bugün itibariyle 88'i çocuk 134'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de İsrail ablukası nedeniyle kıtlığın her geçen gün kötüleştiğini söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin açlıktan öldüğünü açıkladı.

BM, bu ölümlerden en az 45’inin son dört günde gerçekleştiğini bildirdi.

"YÜRÜYEN CESETLERE DÖNDÜLER"

Lazzarini, sahadaki yardım çalışanlarının da açlık çektiğini vurgulayarak bir meslektaşının sözlerini aktardı:

“Gazze’deki insanlar ne ölü ne de diri, yürüyen cesetlere döndüler.”

UNRWA, 6 bin kamyon dolusu gıda ve tıbbi yardımın Mısır ve Ürdün’de bekletildiğini, İsrail’in bu yardımların girişine izin vermediğini açıkladı.

İSRAİL, SÖZDE YARDIM BÖLGELERİNİ DE HEDEF ALIYOR

27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın erzak dağıtım noktalarında düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı bini geçti, yaralı sayısı 7 bini aştı.

GAZZE İÇİN 'ORTA DOĞU'NUN RİVİERASI' PLANI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya attığı, Gazze’yi “Ortadoğu’nun Rivierası”na dönüştürme planı Tel Aviv yönetimi tarafından da benimsendi. Guardian’ın aktardığına göre radikal sağcı İsrailli siyasetçiler, Meclis’te bölgenin ilhak edilip İsrailliler için lüks tatil kentine dönüştürülmesini tartıştı.

"BU ETNİK TEMİZLİK PLANDIR"

“Gazze Şeridi’nde yerleşim için ana plan” adlı projede 850 bin konut ve kripto para ticaretine dayalı “akıllı şehirler” inşa edilmesi öngörülüyor.

İsrail’in önde gelen insan hakları avukatlarından Michael Sfard, projeye tepki göstererek “Bu bir etnik temizlik planıdır. Uluslararası hukuka göre bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç anlamına gelir.” dedi.