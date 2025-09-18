Gazze'de insanlık dramı: Filistinlilere yemek dağıtıldı

Gazze'de acı tablo...

Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam eden İsrail, bölgeye yönelik insanlık dışı tutumunu sürdürüyor.

Gazze'de yetersiz beslenmeye bağlı ölümler ise her geçen gün artıyor.

SON 24 SAATTE 1'İ ÇOCUK 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 1'i çocuk olmak üzere 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

YETERSİZ BESLENME CAN ALIYOR

Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 147’si çocuk olmak üzere 435’e yükseldiği ifade edildi.

FİLİSTİNLİLERE SICAK YEMEK DAĞITILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden yoğun saldırıları nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.