Gazze'de İsrail katliamı canlı yayına yansıdı: Çok sayıda sivil öldü

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor.

Son saldırı, Gazze'nin Han Yunus kentinde yaşandı.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu önce hastanenin 4. katını vurdu, ikinci saldırı ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildi.

İKİNCİ SALDIRI CANLI YAYINA YANSIDI

İkinci saldırıda ise kameralar kayıttaydı. İsrail ordusunun bu katliamı saniye saniye canlı yayına yansıdı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetti.

Yapılan ilk açıklamalarda, öldüğü belirtilen Reuters kameramanı Hatem Ömer'in ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.

15 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 11 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini açıklarken toplam can kaybı 15 olarak belirtildi.

Yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.