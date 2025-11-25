Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı mühimmatlar patladı: 2 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'ndeki evde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar da olduğu ifade edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada ise patlamanın meydana geldiği El-Firi ailesine ait birkaç katlı binanın daha önce İsrail'in saldırısına uğradığı ve patlamanın çocukların bu saldırıdan geriye kalan mühimmatla oynamasından kaynaklandığı aktarıldı.

Filistinliler patlamamış mühimmatların saçtığı tehlikeye karşı uyarıldı.

20 BİN PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT

Önceki gün de Gazze kentinin batısı ile doğusunda mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 çocuk yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ateşkesin ardından Gazze'de çekildiği bölgelerde patlamamış mermiler, oyuncak veya konserve kutu görünümünde bubi tuzakları bıraktığını söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde bıraktığı, sivillerin hayatını tehdit eden 20 bin patlamamış mühimmat bulunuyor.