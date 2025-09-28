Gazze'de kıtlık: Açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 455’e yükseldi

Gazze'de insani kriz derinleşiyor...

İsrail’in saldırıları ve tam ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinliler gıdaya erişimiyor.

YETERSİZ BESLENME BİR CAN DAHA ALDI

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan 13 yaşındaki Ahmed eş-Şerif, Aksa Şehitleri Hastanesi’nde yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 455

Gazze Sağlık Bakanlığı, açlık ve kötü beslenme kaynaklı ölümlerin sayısının 455’e yükseldiğini, bunların 164’ünün çocuk olduğunu duyurdu.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 66 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 379 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 5'e, yaralıların 168 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.

YARDIM NOKTALARINDA ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 566'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 769'a ulaştığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.