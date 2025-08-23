Gazze’de kıtlık can almaya devam ediyor: Çocuklar ölüm tehlikesi altında

Gazze'de yaşanan insani felaket devam ediyor.

İsrail, 2 Mart tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde yardım girişlerine izin vermezken bölgede açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

8 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı sayısı 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldi.

Öte yandan son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 62 bin 622'ye, yaralı sayısı 157 bin 673'e ulaştı.

KITLIK FELAKETİ KORKUNÇ SEVİYEDE

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirmişti.

AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İSRAİL ULUSLARARASI ÇAĞRILARI GÖRMEZDEN GELİYOR

BM ve uluslararası kuruluşlar ise Gazze'ye ulaşan sınırlı yardımın "denizde bir damla" niteliğinde olduğunu vurguluyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürerek, Uluslararası Adalet Divanı'nın savaşı durdurma çağrılarını da görmezden geliyor.