Gazze'de kıtlık derinleşti: Filistinliler yere saçılan unları topluyor

İsrail, Gazze'yi yerle bir etti. Evlerini terk eden Filistinliler sığındıkları okul gibi binalarda zor şartlarda yaşamını devam ettirmeye çalışıyor.

İsrail bu sığınaklara saldırarak sivil halkı katlederken, bombaların hedefindeki Filistinliler de diğer yandan da gıda ve hijyenden yoksun bir yaşam sürüyor.

Filistinliler gıda malzemelerini almaya gittikleri noktalarda da kurşunların hedefi oluyor.

HAN YUNUS'TA İÇ BURKAN GÖRÜNTÜLER

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir grup Filistinli, yere saçılan unları toplayarak temel gıda temin etmeye çalışıyor.

Çocuk ve yaşlıların ayakkabılarla üzerinde gezdikleri unları ellerindeki çuvallara doldurarak ailelerine götürme çabaları iç burktu.

ON BİNLERCE FİLİSTİNLİ AİLE AYNI DURUMDA

Gazze'den paylaşılan görüntüler, giderek şiddetlenen insani felaketin ve kıtlık sıkıntısının geldiği durumu gözler önüne sererken, on binlerce Filistinli ailenin benzer bir durumda olduğu biliniyor.

BİR KİLO UN 60 DOLAR

İsrail ablukası sebebiyle kıtlığın kol gezdiği Gazze'de, bir kilogram unun fiyatının yaklaşık 60 dolar (2 bin 423 TL), pirincin ise 30 doların (1.211 TL) üzerinde bir fiyata satıldığı belirtiliyor.