Gazze'de kıtlık: Filistinlilere, sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Gazze'de kıtlık derinleşiyor...

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de acı bilanço her geçen gün artarken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA FİLİSTİNLİLER HEDEF ALINIYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 518'e, yaralananların sayısının da 18 bin 449'a ulaştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 65 BİN 208'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 208'e, yaralıların sayısının 166 bin 271'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE KITLIK: 2 KİŞİ DAHA AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 442'ye yükseldiği aktarıldı.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

FİLİSTİNLİLERE SICAK YEMEK DAĞITIMI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve devam eden saldırıları nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı'nda gerçekleştirilen dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.