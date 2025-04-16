Gazze'de kıtlık ve kitlesel ölüm alarmı

AA

Gazze, insanlığın gözleri önünde yavaş yavaş yok oluyor.

İsrail’in aylardır sürdürdüğü abluka, açlık ve kıtlıkla birleşerek tüm bölgeyi yaşanmaz hale getirdi.

Gazze hükümeti, insani çöküşün eşiğindeki bu dram karşısında dünyayı sessiz kalmamaya çağırdı.

KİTLESEL ÖLÜM VE KITLIK KONUSUNDA UYARI

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in bölgede uyguladığı abluka nedeniyle yaşanan insani çöküş ve kitlesel ölümler konusunda uyardı.

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki insani duruma ilişkin bilgi verildi.

"İNSANİ ÇÖKÜŞ EVRESİNE GİRİLDİ"

Açıklamada, İsrail'in 6 aydan uzun süredir Gazze'de uyguladığı sistematik abluka ve aç bırakma politikası nedeniyle bölgenin tam bir "insani çöküş" evresine girdiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bir buçuk aydan fazla süredir de aralıksız ve kasıtlı şekilde insani yardımların girişinin engellendiği belirtilerek durumun daha da kötüleştiği kaydedildi.

1 MİLYONU AŞKIN ÇOCUK YEMEĞE ERİŞEMİYOR

Gazze Şeridi'nde gerçek anlamda bir insani felaket ve tüm yönleriyle bir kıtlık yaşandığı, açlığın doğrudan sivillerin hayatlarını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, kısıtlı gıda, su kıtlığı, neredeyse tamamen kötüleşmiş durumdaki sağlık sistemi ve asgari ihtiyaçlardan mahrumiyetin gölgesinde 1 milyon 100 binden fazla çocuğun ciddi ölçüde yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu ifade edildi.

TÜM HASTANELERDE FAALİYETLER DURMA EŞİĞİNDE

Hizmet ve insani yardım tesislerin tamamen çöküşün eşiğinde olduğu, hastanelerin sınırlı kapasiteyle; ilaç veya yakıt olmadan çalıştığı aktarıldı.

Gelecek iki hafta içinde tüm hastanelerin yakıt eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durdurması ihtimaline dikkati çekildi.

Fırınların ise un ve kaynak eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durduğu, su istasyonlarının özellikle de tuzdan arındırma tesislerinin yakıt sıkıntısı ve kasıtlı elektrik kesintileri nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği belirtildi.

YARDIMLARIN ENGELLENMESİYLE KRİZ BÜYÜDÜ

Hükümet, açlık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve hastalıkların yayılması nedeniyle her an kitlesel ölümlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin yanı sıra insan hakları ve uluslararası raporlara göre, İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını gıda, yardım, tıbbi yardım ve ürün girişine kapatmıştı.

Bu durum Filistinlilerin insani durumunun önemli ölçüde kötüleşmesine neden oluyor.

İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432’ye yükseldi