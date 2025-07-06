Gazze’de ölümün gölgesinde bir sabah daha

Gazze, bir sabaha daha yıkım ve ölümle uyandı...

Katliamcı İsrail ordusu, İran ile 12 gün boyunca sürdürdüğü çatışmaların ateşkese bağlanmasının ardından namlunun ucunu tekrar Filistin'deki masumlara çevirdi.

İsrail savaş uçakları, dün gece sivil yerleşim alanlarını hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

20'DEN FAZLA MASUM SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Bombalar nedeniyle birçok ev ve yapıya tuzla buz oldu.

Yıkılan evlerin enkazı altında kalan sivillerin feryatları adeta şehri doldurdu...

KAN, GÖZYAŞI VE ACI

Hayatını kaybedenler için Şifa Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

İsrail ordusunun haftalardır sürdürdüğü saldırılar, artık sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmıyor; apartmanlar, pazar yerleri, hatta hastane çevreleri bile hedef oluyor.

Saldırıların bilançoları her sabah daha da ağırlaşıyor.

TAKVİMLERİ DEĞİL, BOMBALARI SAYIYORLAR

İsrail’in “güvenlik” gerekçesiyle sürdürdüğü operasyonlar, Filistinli sivillerin hayatını alt üst etmeye devam ediyor.

Uluslararası toplumun sessizliği ise bu yıkımı daha da derinleştiriyor.

Gazze’de siviller artık takvimleri değil, bombaları sayıyor.