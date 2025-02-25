Gazze'de Ramazan ayı hazırlıkları

AA

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam alemi, bu mübarek günleri karşılamaya hazırlanıyor.

"On bir ayın sultanı" olarak anılan Ramazan, bereketin ve bolluğun simgesi olarak milyonlarca Müslüman için büyük bir heyecanla bekleniyor.

Savaşın gölgesindeki Gazze’de ise Ramazan hazırlıkları farklı bir atmosferde sürüyor.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE RAMAZAN HAZIRLIĞI

İsrail saldırılarında büyük yıkım yaşayan kentte esnaf, Ramazan ayı için tezgahlarını kurdu.

Yıkılan binaların arasına kurulan çarşılar, alışveriş yapmak isteyen Filistinlilerle dolup taşıyor.

YÜKSEK FİYATLARA RAĞMEN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Gıda fiyatlarının yüksek olmasına rağmen halk, Ramazan sofraları için ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Caddelerde, pazarlarda ve sokaklarda hareketlilik artarken, Gazze’de Ramazan ayını karşılamaya yönelik hazırlıklar tüm zorluklara rağmen devam ediyor.

GAZZE'DE İSRAİL'İN NEDEN OLDUĞU ACI TABLO

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e yönelik sürpriz saldırısıyla başlayan çatışmalar, Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı.

İsrail'in 471 gün süren aralıksız saldırıları sonucunda, Gazze'de 46 bin 913 kişi hayatını kaybederken, 110 bin 750 kişi yaralandı.

Bu süreçte, her 14 Filistinli'den biri ya öldü ya da yaralandı.

19 Ocak 2025 tarihinde taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla birlikte, esir takası da gerçekleştirilerek çatışmalara son verildi.