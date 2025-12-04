Gazze'de savaş travması yaşayan çocuklar sanal gerçeklikle rehabilite ediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Bölgede iki yıl boyunca soykırıma uğrayan Filistinliler, büyük bir yıkım, sürgün ve kayıp yaşadı.

FİLİSTİNLİLER AĞIR TRAVMALARA MARUZ KALDI

Filistinliler bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve tedaviden yoksun bırakılma gibi insan hakları ihlallerine maruz kaldı.

Nekbe'yi 21. yüzyılda ikinci defa yaşayan Filistinlilerin bedenlerinde ve ruhlarında derin yaralar açıldı, ağır travmalara maruz kaldılar.

GAZZELİ ÇOCUKLARA VR TERAPİSİ

İsrail saldırılarının meydana getirdiği bu trajediden en çok da çocuklar etkilendi.

Tıbbi Teknoloji Destek Grubu (TECHMED GAZA), çocukların bu travmaların üstesinden gelebilmesi ve yeniden topluma entegre olabilmeleri için bir yıl önce Zevayide'de bir çadırda VR terapiye başladı.

TRAVMALAR VR TEKNOLOJİSİYLE TEDAVİ EDİLİYOR

Terapist Abdullah Ebu Şemle, yaşanan soykırımda çocukların çok büyük acılar yaşadığını ve bunun da travmalara yol açtığını kaydetti.

Travma yaşayan çocukları nasıl tedavi edebilecekleri üzerinde kafa yorduklarını ve VR terapi fikrinin bu şekilde doğduğunu kaydeden Ebu Şemle, sanal gerçeklikle psikiyatrik rehabilitasyonun birleştirildiği bu programın çocuklara iyi geldiğini dile getirdi.

"ÇOCUKLAR BU UYGULAMALARDA GÜVEN VE HUZUR HİSSEDİYOR"

Ebu Şemle, "Çocuklar için güzel, terapatik uygulamalar tasarladık. Çocuklar bu uygulamalarda yeşillikleri ve doğayı görüyor, güven ve huzur hissediyor. Bu, çocuklara olumlu etki ediyor. Çocuklar bu seansları bitirdiğinde gündelik hayatlarında kendileriyle ve çevreleriyle iletişime geçebiliyor." dedi.

Faaliyet gösterdikleri bir yıl boyunca çocuklardan olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Ebu Şemle, çocuklardan bazılarının ciddi psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ancak VR terapi ile bu çocuklarda çok büyük ilerleme gözlemlediklerini aktardı.

ÇOCUKLAR GERÇEK DÜNYADA BULAMADIKLARI HUZUR VE GÜVEN HİSSİNİ SANAL DÜNYADA BULUYOR

Program kapsamında çalışan Psikolog İsra Ebu Huli de çocukların sanal ortamda kendilerini güvende hissettiklerini ve duygularını rahatça ifade ettiklerini dile getirdi.

Çocuklara güven hissi aşılamak için Exposure (maruz bırakma tedavisi) gibi çeşitli yöntemler kullandıklarını söyleyen Ebu Huli, "Çocuklar savaş sırasında çok bombardıman gördü ve çok acılar yaşadı. Bu sanal gözlüklerle kendilerini güvende ve rahat hissediyorlar, mutlu oluyorlar. Eski hallerine dönmüş gibi oluyorlar." dedi.

Sanal gözlükle çocuklara yeşil doğayı gösterdiklerini kaydeden Ebu Huli, ilgilendiği bir kız çocuğunun "Bu gözlük sanki sihirli, savaş öncesinde gördüğüm şeyleri gösteriyor." dediğini paylaştı.

Ebu Huli, amaçlarının çocukların kendilerine olan güvenlerini tazelemeleri ve hayata geri dönmeleri olduğunu dile getirdi.

'GEÇMİŞİ UNUTUYORLAR'

Terapiye katılan çocuklardan Ahmed Halil, katıldığı seansların çok faydalı ve rahatlatıcı olduğunu, sıkıntılarını unutmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Halil, "İkiz kardeşim vefat etti, ben yaralandım (gözünden), küçük kardeşim yaralandı. Bunlar beni çok üzdü ve yordu. Dünya üzerime geliyor gibi hissediyordum ve daralıyordum ama buraya gelince bu gözlüğü takıp çocuklarla oynayınca eğlendim. Olanları, geçmişi unuttum." diyerek aldığı terapinin yaşadığı acıları unutmasını sağladığını dile getirdi.