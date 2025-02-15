Gazze'de son 48 saatte 25 kişinin daha naaşı enkaz altından çıkartıldı

AA

Gazze ile Hamas arasında geçtiğimiz haftalarda ateşkes anlaşmasına varıldı..

Gazze'de ateşkesin 26. gününe girilirken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgilere yer verildi.

SON 48 SAATTE 25 NAAŞ

Son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 25 Filistinlinin naaşı ile 12 yaralının hastanelere getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 264'e, yaralı sayısının da 111 bin 688'e çıktığı belirtilidi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

Maruf, şöyle demişti: