Gazze'de Türk konvoyu: Enkaz temizleme çalışmaları başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze, yeniden ayağa kalkıyor...

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, enkaz temizleme çalışmaları başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın desteği ile Gazze’nin kuzeyinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞAMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail’in saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Gazze’de yeni bir çalışma başlattı.

Vakıf, Gazze’nin kuzeyinde çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütüyor.

TÜRK BAYRAKLARIYLA AĞIR İŞ MAKİNELERİ DEVREDE

Çalışmalar ile bölge halkının yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Siyonist saldırıları sebebiyle enkazlarla kaplanan cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması için ağır iş makineleri sahada aktif şekilde görev yapıyor.

GAZZE'YE DESTEK

Gazze’de gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet yürüten vakıf, çevre temizliği çalışmalarıyla da Gazze’ye destek olmayı sürdürüyor.