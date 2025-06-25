Gazze'de yeni saldırı: Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 5 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda, Şehade Ailesi'ne ait bir evin hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bebek ve diğer aile üyeleri, El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra aileleri tarafından yapılan cenaze töreniyle uğurlandı.

Ailenin yaşadığı acı fotoğraflara yansırken, Filistin bayrağına sarılarak taşınan bebeğin cenazesi dikkat çekti.

Saldırı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde son dönemde artan askeri operasyonlarının bir parçası olarak gerçekleşti.

DAHA ÖNCE DE BU BÖLGEYE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Nuseyrat, daha önce de İsrail'in hedef bölgeleri arasında yer alıyordu.

Örneğin, 9 Haziran 2024'te düzenlenen bir saldırıda, 274 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Yerel kaynaklar, bu son saldırının sivil kayıplarla sonuçlandığını ve bölgedeki insani krizin derinleştirildiğini belirtiyor.

"HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Aileler, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" diyerek çaresizliklerini dile getiriyorlar.

Hastanedeki yaralıların, ve can kayıplarının sayısı her geçen gün artarken, kayıp olarak bilinen, enkaz altında kalan çok sayıda insan olduğu tahmin ediliyor.

Ancak sivil kayıplar uluslararası düzeyde endişe yaratmaya devam ediyor.

TOPLAM CAN KAYBI 56 BİNİN ÜZERİNDE

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında toplamda 56 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 132 bin kişinin yaralandığını kaydetti.

Nuseyrat'taki son gelişme, bölgedeki yoğunluk artarken, insani yardım kuruluşları yardım operasyonlarındaki zorluklara dikkat çekiyor.