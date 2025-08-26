Gazze'de enkazdan çıkarılan bebek, şokun etkisiyle ağlayamadı

Gazze, insanlığın onur sınavı...

Dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapılıyor...

DÜNYA SESSİZ

Gazze’de altyapı çöktü; hastaneler, okullar ve yaşam alanları yok edildi.

Uluslararası güçlerse İsrail soykırımına karşı sessiz.

SALDIRILARDAN EN ÇOK KADINLAR VE ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Gazze'deki insanlar, aylardır süren saldırılarla karşı karşıya, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.

İsrail'in hava saldırıları ve ablukası, bölgeyi adeta bir açlık kuşağına çevirmiş durumda.

Binlerce insan gıda ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalırken özellikle kadınlar ve çocuklar, bu krizden en fazla etkilenenler arasında yer alıyor.

ENKAZDAN ÇIKARILDI

Gazze'nin Kereme Mahallesi'ne düzenlenen İsrail hava saldırısında bir kız bebek, mucizevi bir şekilde enkazdan sağ çıkarıldı.

ŞOKUN ETKİSİYLE AĞLAYAMADI

Büyük bir mücadeleyle enkaz altından kurtarılan Gazzeli bebek, yaşadığı şokun etkisiyle ağlayamadı.

KAMERALARA YANSIDI

Yürekleri sızlatan o anlar, kameralara anbean yansıdı.

Yerel kaynaklar, bebeğin sadece yüzeysel yaralar aldığını bildirdi.

CAN KAYBI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 sivilin cansız bedeni ile 370 yaralının getirildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 10 bin 975 Filistinlinin öldürüldüğünü, 46 bin 588 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 62 bin 819'a, yaralı sayısının 158 bin 629'a yükseldiği ifade edildi.