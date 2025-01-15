Gazze'deki ateşkes kararı sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Avrupa turunu yarıda kesti

İHA

Gazze ve İsrail arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor...

Reuters tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Avrupa turunu yarıda kesti.

OYLAMALARA KATILMAK İÇİN ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Sa'ar, söz konusu kararı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin sağlanan ilerleme nedeniyle alırken, Macaristan ziyaretini iptal etti.

İtalya'dan İsrail'e dönecek olan Sa'ar, ateşkes anlaşmasına ilişkin güvenlik kabinesi, bakanlar kurulundaki tartışmalara ve beklenen oylamalara katılmak için ülkesine döneceğini açıkladı.

Sa'ar, İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını yarına kadar oylamasının beklendiğini aktardı.