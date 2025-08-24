Gazze'deki hükümet: Gazze Avrupa Hastanesi, kuzeydeki hastanelere alternatif olamaz

İsrail ordusundan 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonlarla aranarak faaliyetlerini durdurmaları ve başka yere nakil için hazırlanmaları yönünde talimat verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı belirtilirken, hasta ve yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemeler yapıldığı ileri sürüldü.

"KUZEYDEKİ SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, 500 bini çocuk olmak üzere 1,3 milyonu aşkın Filistinlinin yaşadığı Gazze kentini işgal etme ve sağlık kuruluşları ile çalışanlarını başka yere sürme planlarının kınandığı ifade edildi.

İsrail'in kuzeydeki sağlık sistemini çökerttiği ve hastanelerin tam kapasite çalışmasına engel olduğu kaydedilen açıklamada, hastanelerin boşaltılması ya da başka yere nakledilmesinin kabul edilmediği dile getirildi.

"GAZZE AVRUPA HASTANESİ, KUZEYDEKİ HASTANELERE ALTERNATİF OLAMAZ"

Açıklamada, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'nin, kuzeydeki hastanelerin alternatifi olamayacağı, zira yıkılmış olan bu hastanenin, altyapı, ekipman ve sağlık personeli de dahil olmak üzere yeniden inşa edilip faaliyete geçmesi için en az 6 aya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma, Gazze hastanelerini tüm hasta ve yaralılara bakım sağlayabilecek şekilde donatmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

HASTANEDE CİDDİ HASAR TESPİT EDİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Gazze Avrupa Hastanesi'ndeki yıkım üzerine yapılan ilk incelemelerde, altyapı ve işletim sistemleri, iç ve dış kanalizasyon şebekeleri, su şebekesi, bina ve ekipmanlarda ciddi hasar tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gerekli kapasite ve kaynakların mevcut olması halinde bile hastanenin acilen hizmete başlaması için 2 aya ve 1,3 milyon dolara, tam kapasite hizmete başlaması için ise 6 ay ve ek 3 milyon dolara ihtiyaç olacağı belirtildi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.