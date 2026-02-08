Gazze'deki insanlık dramına yardım tırları yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 72 bin 27’ye, yaralıların sayısının ise 171 bin 651’e çıktığını açıkladı.

Filistinlilerin evleri bombalandı, yaşam şartları gittikçe kötüleşti, sağlık hizmetine, barınmaya ve en çok da gıdaya ihtiyaç duyuyorlar.

Bu aşamada Gazze’ye insani yardım yüklü tırların geçişi sürüyor.

TIRLAR MISIR TARAFINDAN GEÇTİ

Kısıtlı sayıdaki insani yardım yüklü tırlar, Gazze Şeridi’ne ulaşmak üzere Mısır tarafından geçiş yaptı.

YARDIMLAR KEREM EBU SALİM SINIR KAPISI ÜZERİNDEN GAZZE’YE ULAŞACAK

İnsani yardım taşıyan tırların, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne giriş yapması planlanıyor.