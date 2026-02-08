Kim Kardashian, ABD başkanlık seçimine katılacağını açıkladı

Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 11:13
  • Kim Kardashian, 2028 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağı iddia edildi.
  • Kardashian'ın "Ben bir iş kadını, anne ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriyim. Öyleyse neden bir ülkeyi yönetmeyeyim?” dediği öne sürüldü.
  • Kardashian'ın Ermenistan destekleri de tekrar gündeme geldi.

Dünyaca ünlü Amerikalı reality yıldızı Kim Kardashian, siyasete atılıyor. 

Kardashian, 2028 yılındaki seçimlerde aday olmaya kararlı...

Ünlü Yıldızın, ABD 2028 seçimlerinde başkanlık için yarışacağını duyurduğu iddia edildi. 

"BEN NEDEN ÜLKEYİ YÖNETMEYEYİM"

Sosyal medyada dolaşıma giren iddialara ilişkin Kardishan'ın, “Ben sadece Kanye’nin eski sevgilisi değilim. Ben bir iş kadını, anne ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriyim. Öyleyse neden bir ülkeyi yönetmeyeyim?” dediği öne sürüldü. 

ERMENİSTAN'A DESTEK VERMİŞTİ 

Söz konusu iddialar sonrası Kardishan'ın, Azerbaycan- Ermenistan sınır hattında yaşanan 'Karabağ' çatışmaları sırasında Ermenistan'a verdiği destekler de tekrar gündeme geldi. 

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPMIŞTI

Ermenistan'ın Azerbaycan tarafından saldırıya uğradığı iftirası ile 2020 yılında gündeme gelen Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolar bağış yapmıştı. 

