Gazze'deki İsrail saldırılarında 2 İsrailli esir daha öldü Hamas, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky'nin İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında öldüğünü açıkladı.

İHA

İsrail, 100 günden fazladır Gazze'yi Hamas saldırıları ve rehineleri kurtama bahanesiyle vuruyor.

Şu ana kadar takas dışında bir tane rehine kurtaramayan İsrail ordusu, aksine saldırılarıyla İsrailli rehinelerin hayatlarını da riske ediyor.

2 İsrailli esir daha hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky’nin İsrail'in saldırılarında öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları, Sharabi ve Svirsky’nin cansız bedenlerine ait video yayınladı.

Bir İsrailli esir de yaralandı

Kassam Tugayları’nın yayınladığı videoda yer alan başka bir İsrail esir Noa Argamani ise İsrail hava saldırısında yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)