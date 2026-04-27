Almanya’da vicdani ret başvurularında dikkat çeken artış: 3 ayda 2 bini aştı

Almanya’da savunma politikalarındaki değişim ve artan güvenlik tartışmaları, vicdani ret başvurularında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi. Yılın ilk çeyreğinde açıklanan rakamlar, son yılların en yüksek eğilimlerinden birine işaret ediyor.

İLK 3 AYDA 2 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Almanya Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre 2026’nın Ocak–Mart döneminde 2 bin 656 kişi, askerlik hizmetini yapmak istemediğini resmi olarak bildirdi.

Bu sayı, önceki yılların aynı dönemlerine kıyasla dikkat çekici bir artış olarak değerlendiriliyor.

SON YILLARDA YÜKSELEN EĞİLİM

Verilere göre ülkede vicdani ret başvuruları:

2024 yılında 2 bin 998

2025 yılında 3 bin 867

olarak kaydedildi.

Uzmanlar, mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2026’da toplam başvuruların 10 bin seviyesini aşabileceğini öngörüyor.

ASKERİ PLANLAR VE YENİ YASA ETKİLİ OLDU

Artışın temel nedenleri arasında 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giren yeni askerlik düzenlemesi gösteriliyor. Ayrıca Avrupa’da ve küresel ölçekte artan güvenlik gerilimi de başvurular üzerinde etkili oldu.

Bundeswehr’nin asker sayısını 460 bine çıkarma hedefi ve zorunlu askerlik ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, tartışmaları daha da artırdı.

"DAHA TEHLİKELİ BİR DÜNYA" VURGUSU

Boris Pistorius, Almanya’nın yeni savunma stratejisini açıklarken dünyadaki güvenlik ortamının giderek “daha öngörülemez ve daha tehlikeli” hale geldiğini ifade etmişti.

Bu açıklamalar, kamuoyunda savunma politikalarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

GÖNÜLLÜ SİSTEMDEN ZORUNLU ASKERLİĞE GEÇİŞ

Almanya’da askerlik şu an gönüllü sistemle yürütülüyor. Ancak yeni yasa kapsamında:

Gençlere askerlik tercihi soruluyor.

Gönüllü katılım teşvik ediliyor.

2027 sonrası zorunlu muayene ihtimali gündemde.

Bu durum, vicdani ret başvurularındaki artışın önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

ANAYASAL GÜVENCE DEVAM EDİYOR

Almanya Anayasası, bireylerin vicdani gerekçelerle silahlı hizmetten muaf olma hakkını güvence altına alıyor. Ancak başvuruların kabulü için detaylı inceleme ve gerekçelendirme süreci uygulanıyor.

SAVAŞ SONRASI YENİDEN YÜKSELDİ

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından vicdani ret eğiliminde yeniden artış gözlenirken, 2025 yılında başvurular 3 bin 800’ü aşmıştı. Uzmanlara göre mevcut artış, hem güvenlik endişeleri hem de yeni yasal düzenlemelerle doğrudan bağlantılı.