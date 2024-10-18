Gazze'deki İsrail saldırısında ölen UNRWA çalışanlarının acı tablosu: 231 kişi hayatını kaybetti

AA

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor...

Saldırılarda kadınlar ve çocuklar hedef alınırken Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklama dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı sayısının 231'e yükseldiği duyuruldu.

UNRWA'YA AİT 3 AYRI YERLEŞKEYE SALDIRI DÜZENLENDİ

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İsrail'in dün Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okulunu hedef aldığını anımsatan Lazzarini, bu saldırıda ölenler arasında çok sayıda çocuk da olduğunu bildirdi.

Lazzarini, son 1 hafta içinde Gazze'de UNRWA'ya ait 3 ayrı yerleşkeye saldırı düzenlendiğine vurgu yaptı.

'FELAKET' SEVİYESİNDE AÇLIK ÇEKENLERİN SAYISI 3 KATINA ÇIKABİLİR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren UNRWA çalışanı sayısının 231'e yükseldiğine işaret eden Lazzarini, bölgedeki insani krize de değindi.

Lazzarini, Gazze'ye insani yardımların artırılacağına dair açıklamalar olsa da bölgede yaşayan halkın herhangi bir iyileşme görmediğini açıkladı.

Gazze halkının yoğun saldırı altında ve açlıkla mücadele etmeye devam ettiğini belirten Lazzarini, bölgede "felaket" seviyesinde açlık çekenlerin sayısının gelecek aylarda 3 katına çıkabileceğine yönelik raporlar olduğunu aktardı.