Gazzeli çocuk İsrail hava saldırısında toz bulutları arasında kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı zulüm devam ediyor.

Hava saldırıları durmaksızın devam ederken çekilen bir görüntü yürekleri burktu.

SALDIRI SONRASI TOZ BULUTLARI YÜKSELDİ

Gazze, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail’in düzenlediği hava saldırısının ardından toz bulutları içinde can pazarı yaşandı.

Bir çocuk, patlamanın hemen ardından bisikletine atlayarak enkaz ve duman arasından kaçmaya çalıştı.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Saldırının hedef aldığı sivil yerleşim bölgesinde çok sayıda ev hasar gördü, mahalle toz ve dumanla kaplandı.

O anlarda görüntülenen küçük çocuk, bombaların arasında hayatta kalmak için pedal çevirdi.

ÇOCUKLAR SALDIRILARIN HEDEFİ OLUYOR

Görüntülerde saldırının ani ve şiddetli olduğu görüldü.

Gazze’de çocukların her gün ölümle yaşam arasında sıkıştığına bir kez daha tanıklık edildi.