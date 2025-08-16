Gazzeli çocuk, İsrail'in hava saldırısında şarapnel parçasıyla yaralandı: Ölümden döndü

Gazze'de soykırım son bulmuyor...

İsrail'in 2023'ten beri katliam yaptığı bölgede, yaşam mücadelesi devam ediyor.

Bugüne dek en az 61 bin kişinin acımasızca katledildiği Gazze Şeridi'nde, zorlu koşullar altındaki hayat savaşı sürerken, İsrail ordusu da acımasız saldırılarına son vermiyor.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE KATLİAM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yaşanan insani krizin derinleştiği bölgede sivil halk, açlık, susuzluk, hijyen, tıbbi yetersizlik gibi birçok sorunla boğuşuyor.

Sözde yardım dağıtım bölgelerinde, gıda yardımı alacağını umarak gelen Gazzeliler, orada gerçekleştirilen saldırılarla öldürülüyor.

Her gün onlarca kişi can veriyor ya da ağır şekilde yaralanıyor.

ŞARAPNEL PARÇASI KÜÇÜK ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Gerçekleştirilen bu saldırıların biri ise, bütün korkunçluğuyla kameraya yansıdı.

İsrail'in son olarak yaptığı saldırılardan birinin görüntüleri, bölgenin nasıl bir acımasızlığa maruz kaldığını gözler önüne serdi.

Görüntülerde, hava saldırısıyla etrafa sıçrayan şarapnel parçalarından birinin isabet ettiği çocuk, ayağından yaralanarak ölümden döndü.

SALDIRILAR, KALICI ETKİLER BIRAKIYOR

Yerel kaynaklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının siviller üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaya devam ettiğini belirtiyor.

Saldırıların hedef aldığı bölgelerde çok sayıda ev hasar görürken, çocuklar ve siviller sık sık bu tür olayların mağduru oluyor.

Bölgedeki sağlık altyapısının sınırlı olması nedeniyle yaralıların tedavisi zor koşullarda gerçekleştiriliyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

İsrail ordusu, saldırının Hamas'a bağlı hedeflere yönelik olduğunu iddia etse de, Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları, sivil yerleşim bölgelerinin de sıklıkla hedef alındığını vurguluyor.

Olay, sosyal medyada da yankı bulurken, birçok kullanıcı saldırının çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.