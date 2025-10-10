Gazzeli kız çocuğu ateşkesi gözyaşlarıyla karşıladı

Gazze'de ateşkes süreci...

Gazze'de 67 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in bölgede 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma dünya sessiz kalmadı.

HAMAS'TAN KRİTİK AÇIKLAMA: ATEŞKES BAŞLADI

Gazze'de aylarca süren saldırıların ardından İsrail, geçtiğimiz günlerde Hamas ile ateşkes masasına oturdu. İsrail, Gazze'de ateşkesi kabul etti.

Bir Hamas yetkilisi tarafından yapılan kritik açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı duyuruldu.

Hamas, "Gazze'de kalıcı ateşkes başladı, İsrail gözaltındaki bin 950 kadın ve çocuk tutukluyu serbest bırakacak." dedi.

REFAH SINIR KAPISI ÇİFT TARAFLI AÇILIYOR

Hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, "Arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldık, hepsi savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca anlaşmanın, Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirtti.

İSRAİL HÜKÜMETİ RESMEN KABUL ETTİ

Hamas ve İsrail, Mısır’da yürütülen görüşmelerin ardından üzerinde uzlaştıkları ateşkes planına ilişkin resmi kararlarını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı.

İsrail hükümeti, haftalardır süren yoğun müzakerelerin ardından Gazze’deki ateşkes anlaşmasını resmen kabul etti.

GAZZELİLER KARARI MUTLULUKLA KARŞILADI

Gazze Şeridi'nde alınan ateşkes kararı Filistin halkı tarafından mutlulukla karşılanırken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yerlerinden edilen birçok çocuğun, savaşın son bulmasına yönelik umutları ve sevinç anları da dikkatlerden kaçmadı.

KÜÇÜK KIZIN "ATEŞKES" TEPKİSİ

Öte yandan, Gazze Şeridi'nden yürekleri ısıtan görüntüler paylaşıldı...

Söz konusu videoda, Gazzeli kızın ateşkes müjdesiyle uyandığı anlar yer aldı.

Gazzeli kız, haberi gözyaşları ve şükürle karşıladı.