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AA

İsrail'in Gazze'deki zulmü sürüyor.

7 Ekim 2023 tarihinden beri Filistin topraklarını hedef alan soykırımcı İsrail, binlerce masumun canını ve hayallerini çaldı.

Kanlı saldırılardan kurtulmayı başaran Filistinliler ise, psikolojik bir savaşın ortasına düştü.

KORKUDAN VİTİLİGOYA YAKALANDI

Psikolojik sorunlar en çok da küçük çocukları etkiledi. Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'a göç eden Lana da saçlarına düşen ak ve bedenini kaplayan beyaz lekeler nedeniyle psikolojik çöküntü yaşayan bu çocuklardan.

Lana, İsrail saldırılarında duyduğu büyük korku nedeniyle vitiligoya yakalandı.

"SAVAŞTAN ÖNCE ÇOK GÜZELDİM"

10 yaşındaki Lana, "Savaştan önce çok güzeldim. Komşumuzun evi bombalandı, 2 gün sonra yüzümde korkudan beyaz noktalar çıktı. Cildiyeye gittik, bize merhem verdi ama beyazlıklar bütün bedenime yayıldı. Sonra da saçım ağarmaya başladı." diyerek bedeninde meydana gelen değişikliklerin onu ne denli üzdüğünü dile getirdi.

"ARKADAŞLARIM BANA YAŞLI DİYOR"

Annesi saçlarını tararken sürekli elinden düşürmediği aynaya bakan Lana, "Arkadaşlarım saçımdan ötürü bana yaşlı diyor ve oynamak istemiyor. Buna üzülüyorum." dedi.

Lana, Mısır'a gidip tedavi olmak ve eskisi gibi Refah'ta yaşamak istediğini söyledi.

GAZZE'DE TEDAVİ İMKANI YOK

Lana'nın babası Halil Şerif ise kızının yüzü ve bedeninde oluşan beyaz lekeleri tedavi ettirmek için çok uğraştıklarından ancak sonuç alamadıklarından bahsetti.

Komşularının evi bombalandıktan 2 gün sonra kızının yüzünde 2 beyaz nokta çıktığını, Refah'ta 7 ay tedavi gördüğünü, Deyr el-Belah'ta bir doktora gösterdiklerini sonra Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne götürdüklerini anlatan Şerif, Gazze'de kızının tedavi imkanı olmadığı için çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Doktorların kızının durumunu tam teşhis edemediğini, vitiligodan şüphelendiklerini belirten Şerif, Nasır Hastanesi'ndeki doktorların lazer tedavisi önerdiğini aktardı.

Kızının dışarı çıkıp tedavi olamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Şerif, "Bu çocuğun ne suçu var? Hastalık yayılmaya devam ediyor. Psikolojisi çok bozuk. Çocuklar onunla oynamak istemiyor, yeterli beslenemiyor. Kimseyle konuşmak istemiyor." dedi.

"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR DA DÜNYA ÇOCUKLARI GİBİ YAŞASIN"

Öncesinde kızının Refah'ta okula gittiğini, eve geldiğinde annesine yardım ettiğini, çadır hayatına geçmelerinden bu yana ise bidonla su ve aşevlerinden yemek taşımaya başladığını, bunun da sağlığını çok etkilediğini belirten baba, "Gazze'deki çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Su dolduruyorlar, yemek almaya gidiyorlar. Yetersiz besleniyorlar, tedavi imkanı bulamıyorlar. Gazze'deki çocukların da dünya çocukları gibi yaşamasını istiyorum." diye konuştu.