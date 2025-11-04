Gazzeli Savsan: Bu gıda kolisi Türkiye’den gelmiş, yaşasın Türkiye

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in abluka ve soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde, sağlanan ateşkesin ardından bölgeye insani yardımlar ulaşmaya başladı.

Gazze'de yaşayan Savsan Sultan isimli genç kadın, Türkiye'den gönderilen yardım kolilerine ulaştığı anları kaydederek sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

6 AY SONRA İLK İNSANİ YARDIMA ERİŞİM

Gazzeli Sultan videoya "Bugün sonunda bir gıda kolisine kavuştuk, yaklaşık 6 aydır bize hiçbir insani yardım ulaşmamıştı ama bugün ablamla birlikte bugün gidip koli alacağız." sözleriyle başladı.

Kendilerine verilen iki koli insani yardım kolisini, ekmek parası kazanmak için yük taşıyan başka bir Gazzeli genç evlerine kadar taşıdı.

ÜRÜNLERİN TAMAMI TÜRKİYE ÜRETİMİ

Videoda gıda kolisinin içeriğini de paylaşan genç kadın, birçok gıda ürününün 4'er 5'er olacak şekilde paketlenmiş olmasını da memnuniyetle karşıladı.

Temel ihtiyaç maddelerinden yağ, pirinç, mercimek, tuz gibi bir çok ürün gıda kolisinde yer aldı.

Savsan Sultan kutudan çıkan ürünlerin üretim yerlerine dikkat çekerek, tüm ürünlerin Türkiye üretimi olduğunu takipçileriyle paylaştı.

"YAŞASIN TÜRKİYE"

Kendisine "Türkiye’ye yardım kamyonları giriyor mu, girmiyor mu?" diye çok soru geldiğini söyleyen Savsan, "İşte girdi ve bize ulaştı. Gerçekten çok sağ ol Türkiye. Yaşasın Türkiye! Bu gıda kolisi Türkiye’den gelmiş. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.