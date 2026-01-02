Abone ol: Google News

Mozambik'te polis ve yerel milisler arasında çatışma: 8 ölü

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaletinde polis ile Naparama kabilesinden yerel milisler arasında çıkan çatışmada 1'i polis 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 05:11
  • Mozambik'in Nampula eyaletinde polis ve Naparama kabilesinden milisler arasında çatışma çıktı.
  • Çatışmada 1'i polis toplam 8 kişi öldü, 5 milis gözaltına alındı.
  • Polis, kamu düzenine tehdit oluşturanlara karşı taviz vermeyeceğini belirtti.

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula eyaleti Hükümet Sözcüsü Placido Pereira, Mogovolas bölgesinde polis ile yerel Naparama kabilesine mensup kişilerden oluşan milis grubu Naparamas üyeleri arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Pereira, çatışmada 1'i polis memuru 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yerel milisin ise gözaltına alındığını söyledi.

MİLİSLER POLİS TARAFINDAN KORUNAN BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Polis Sözcüsü Rosa Chauque, çatışmanın Naparamas grubuna mensup milislerin polis tarafından korunan bir binaya girmeye çalışması üzerine çıktığını ifade etti.

Chauque, polisin kamu düzenini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak kamu düzeni ve güvenliğine yönelik saldırılara karşı kararlı şekilde hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

