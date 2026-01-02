Peru'da madencilere saldırı: 3 ölü 7 kayıp

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Amerika ülkesi Peru'da yılbaşı gecesinde madencilere yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Pataz Belediye Başkanı Aldo Marino, olayın La Libertad bölgesinin kuzeyindeki bir kasabada meydana geldiğini bildirdi.

"Polisten aldığım bilgiye göre maden girişinde 3 kişi öldürüldü, 7 kişiden ise haber alınamıyor" diyen Marino, bölge halkının ifadelerine göre can kaybının artmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Peru hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

13 MADENCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Pataz, son zamanlarda REINFO adı verilen geçici devlet izinleri altında faaliyet gösteren küçük ölçekli, geleneksel veya kayıt dışı madenler sayesinde Peru'nun ana altın üretim bölgesi haline geldi.

Bölgede Mayıs 2025 tarihlerinde yaşanan olayda 13 madenci, yasa dışı madencilik faaliyetleri yürüten gruba müdahale ederken bir çete tarafından kaçırılmış ve madende rehin tutulduktan sonra öldürülmüştü.