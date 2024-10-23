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Haber Merkezi

İsrail 383 gündür Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

42 BİN 792 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 792’ye, yaralı sayısının ise 100 bin 412’ye yükseldiği aktarıldı.

MASUM SİVİLLER KITLIKLA SINANIYOR

Gazze'nin güneyinde İsrail bombardımanından kaçan siviller, yaşam mücadelesi veriyor.

Gazzeliler, bulaşıcı hastalıklar ve kıtlıkla sınanıyor. Yiyecek bir parça ekmek bulmakta zorlanan vatandaşlar, gıda yardımlarına ulaşmak için sıralara girmek zorundalar.

Bu sıralarda ne yazık ki izdiham yaşanıyor.

AŞI KAMPANYASININ SON AŞAMASI ERTELENDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’de çatışmanın şiddetlenerek artmasının ardından Gazze’nin kuzeyinde planlanan 119 bin 279 çocuğun aşılanması amaçlanan aşı kampanyasının son aşamasının ertelendiğini açıkladı.