İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de binlerce masumu öldürdü.
Gazze'de 50 binden fazla masumu öldüren İsrail, aylar sonra ateşkesi kabul etti.
İsrail'in ateşkesi kabul etmesinin ardından yerinden edilen Filistinliler geri dönmeye başladı.
GERİYE DÖNENLER YIKIMLA KARŞILAŞTI
Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin uygulanmaya başlamasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı, Safveti ve Beyt Lahiya bölgelerine dönen Filistinliler, bölgede büyük yıkımla karşılaştı.
İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, dün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
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